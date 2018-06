Köln (SID) - Ein deutsches Quartett hat zum Auftakt des Tennis-Jahres bei internationelen Turnieren das Viertelfinale erreicht. Im indischen Chennai sorgte Björn Phau (Düsseldorf) für eine Überraschung. Der 31-Jährige stand gegen den an Nummer vier gesetzten Franzosen Richard Gasquet zunächst anderthalb Sätze auf verlorenem Posten, ehe er sich nach 2:31 Stunden doch noch 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) durchsetzte. In der Runde der letzten Acht trifft Phau auf den Belgier Xavier Malisse.

Im neuseeländischen Auckland gewann die an Nummer vier gesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) im Achtelfinale gegen die Französin Alize Cornet 6:2, 6:4. Im australischen Brisbane kamen die Darmstädterin Andrea Petkovic mit einem 6:0, 6:1 gegen die einheimische Jelena Dokic und der Bayreuther Florian Mayer durch ein 6:4, 4:6, 6:4 gegen den Litauer Richard Berankis weiter.

"Kohli" scheitert an Karlovic

Beim ATP-Turnier in Doha/Katar verpasste hingegen Philipp Kohlschreiber den Einzug ins Viertelfinale. Die deutsche Nummer eins musste sich dem kroatischen Aufschlagspezialisten Ivo Karlovic in einem Marathonmatch 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:7 (2:7) geschlagen geben. Der 2,08 m große Karlovic verwandelte nach 2:48 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball.

Ausgeschieden waren zuvor in Auckland die Berlinerin Sabine Lisicki mit einem 2:6, 6:3, 2:6 gegen die an Nummer zwei gesetzte Belgien Yanina Wickmayer und in Brisbane Benjamin Becker aus Orscholz, der dem Kolumbianer Santiago Giraldo mit 3:6 und 4:6 unterlag.

Julia Görges trifft am Donnerstag in der Runde der letzten Acht auf die Ukrainerin Kateryna Bondarenko. Nächste Gegnerin von Andrea Petkovic ist die Australierin Jarmila Groth, und Florian Mayer spielt gegen den Tschechen Radek Stepanek.