Mailand (SID) - Der AC Mailand muss vorerst auf den früheren deutschen Junioren-Nationalspieler Kevin-Prince Boateng und Ex-Weltmeister Gianluca Zambrotta verzichten. Der ghanaische WM-Teilnehmer Boateng laboriert an einer Schambeinentzündung und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der Italiener Zambrotta wird sich in den kommenden Tagen am Meniskus operieren lassen.