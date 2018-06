Köln (SID) - John Goldsberry von Spitzenreiter Brose Baskets Bamberg und Jared Reiner vom BBC Bayreuth sind nach ihrer handgreiflichen Auseinandersetzung in der Basketball-Bundesliga gesperrt worden. Die Spieler, die am Sonntag bei der 57:74-Heimniederlage der Bayreuther gegen den deutschen Meister aneinandergeraten waren, müssen jeweils einmal zuschauen. Zudem erhielt Goldsberry eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro, Reiner muss 3500 Euro zahlen.

Goldsberry hatte seinem Gegenspieler in Bayreuth einen Kopfstoß versetzt, Reiner revanchierte sich danach durch einen Stoß mit beiden Armen.