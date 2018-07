Inhalt Seite 1 — Robben will mit Sonderschichten zu alter Stärke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Doha (SID) - Als seine Kollegen längst unter der Dusche standen, war für Arjen Robben noch immer nicht Schluss. Der Niederländer legte mit dem Physiotherapeuten Gerry Hoffmann auf dem Platz im Aspire-Center eine Sonderschicht ein, um seine strapazierte Muskulatur zu dehnen. Zuvor hatte er im Training geschossen, geflankt und gedribbelt wie zu allerbesten Zeiten - und vor allem wieder "sehr viel Spaß" gehabt.

Der 26-Jährige brennt "wie eine Fackel" (Karl-Heinz Rummenigge) auf seine Rückkehr, die bei Bayern München sehnsüchtig erwartet wird. Und es klang fast wie eine Drohung, als Robben am Mittwoch im noblen Mannschaftshotel Grand Hyatt in Doha seine Ziele formulierte. "Es war immer in meinem Kopf, dass ich stärker als vorher zurückkomme. Deshalb arbeite ich auch so hart", sagte der "Fußballer des Jahres" der vergangenen Saison.

Doch Robben will die schwere Last auf seinen schmalen Schultern nicht alleine tragen, deshalb dämpft er die Erwartungen. "Druck ist immer da, ich will nicht davor weglaufen und schnell wieder für die Mannschaft wichtig sein. Aber ich brauche Zeit. Es ist nicht so, dass ich wieder zurückkomme und alles läuft gleich wieder super", sagte er.

Doch nicht weniger wird vom Mittelfeldstar erwartet. Nach einer durchwachsenen Hinrunde des deutschen Rekordmeisters gilt er als der große Hoffnungsträger. Insgeheim träumen die Verantwortlichen trotz der 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund sogar von der Titelverteidigung - vor allem wegen Robben.

"Er bedeutet ein Wahnsinnsverbesserung für uns. Ich bin überzeugt, dass wir mindestens Zweiter werden", betonte Sportdirektor Christian Nerlinger im Trainingslager der Bayern in Katar. Robben selbst hat "viel Vertrauen, dass wir es besser als in der Hinrunde machen".

Der Nationalspieler unternimmt seit Wochen alles, um in Wolfsburg zum Bundeliga-Rückrundenstart am 15. Januar sein Comeback zu geben. Ab und an muss er in seinem Elan sogar gebremst werden. "Natürlich würde ich lieber morgen schon wieder spielen. Es ist eine Qualität von mir, dass ich auch im Training immer 100 Prozent gebe - aber auch eine Gefahr. Vielleicht müsste ich manchmal etwas dosieren", sagte er und beschrieb seinen unbändigen Ehrgeiz, so schnell wie möglich wieder den Anschluss zu schaffen.

