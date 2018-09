Inhalt Seite 1 — Sieben Deutsche fürs Tournee-Finale qualifiziert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bischofshofen (SID) - Der Überraschungszweite Michael Uhrmann hat in der Qualifikation zum Dreikönigsspringen Hoffnungen auf ein deutsches Happy End bei der 59. Vierschanzentournee geweckt. Während der nahezu sichere neue Tournee-König Thomas Morgenstern pausierte, musste sich Uhrmann in Bischofshofen nur dem Norweger Tom Hilde geschlagen geben.

"Wir haben ein paar Punkte geändert, jetzt beginnt sich alles auszuzahlen. Ziel ist, das Ergebnis im Wettkampf zu wiederholen", sagte Uhrmann, der es im ersten Durchgang mit Titelverteidiger Andreas Kofler zu tun bekommt. Mit 139,5 Metern landete der Team-Olympiazweite den weitesten Satz des Tages. Hilde sprang einen Meter kürzer, erhielt allerdings mehr Bonuspunkte.

Bodmer in Bischofshofen Fünfter

Neben Uhrmann qualifizierten sich alle sechs weiteren deutschen Springer für den Abschluss der Tournee. Pascal Bodmer (Meßstetten) als Fünfter und Severin Freund (Rastbüchl) als Achter flogen vor 5000 Fans ebenfalls unter die besten Zehn. Diese verpassten Michael Neumayer (Berchtesgaden), Martin Schmitt (Furtwangen), Richard Freitag (Aue) und Stephan Hocke (Schmiedefeld) zwar klar, das Ticket für den Weltcup lösten sie jedoch locker.

Tournee-Spitzenreiter Morgenstern, der in der Gesamtwertung 27,3 Punkte oder umgerechnet über 15 Meter vor dem Schweizer Simon Ammann liegt, ließ die Qualifikation aus. Im ersten Durchgang kommt es nun zum direkten Duell mit Ammann. "Das hatte ich so eigentlich nicht geplant. Aber das Duell gibt es ohnehin", sagte ein leicht überraschter Ammann. Morgenstern verfolgte den Sprung seines Konkurrenten aus sicherer Entfernung und dachte schon mal an seinen großen Tag: "Ich werde jede Sekunde genießen, die Zeit vergeht mir viel zu schnell."

Bundestrainer Werner Schuster genoss angesichts des Ergebnisses bereits die Qualifikation in vollen Zügen. "Vier von sieben haben einen tollen Sprung gezeigt, die anderen sind locker qualifiziert. Das macht Mut und zeigt, dass wir unseren Weg weiter gehen sollten", sagte der Österreicher. Der große Sprung könne nun mehreren gelingen.

