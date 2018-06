Düsseldorf (SID) - Die deutsche Hürdensprint-Meisterin Carolin Nytra fordert beim Leichtathletik-Meeting in Düsseldorf am 11. Februar Hallen-Weltmeisterin Lolo Jones über die 60-Meter-Distanz heraus. Die Organisatoren der Veranstaltung, die in diesem Jahr erstmals zum Kreis der zehn großen Hallen-Meetings des Weltverbandes IAAF gehört, gaben die Startzusage der Amerikanerin am Mittwoch bekannt. Neben Nytra und Jones wird auch die kanadische Vize-Weltmeisterin Perdita Felicien in Düsseldorf starten.

Im Kugelstoßen trifft der EM-Dritte Ralf Bartels (Neubrandenburg) unter anderem auf Weltmeister Christian Cantwell aus den USA.