Köln (SID) - Lukas Podolski soll den 1. FC Köln als Kapitän zum Klassenerhalt in der Bundesliga führen. Der Nationalspieler wurde am Mittwochabend im Wintertrainingslager in Belek/Türkei von Trainer Frank Schaefer zum neuen Spielführer ernannt.

"Es ist eine große Ehre für mich, das Amt des Kapitäns zu übernehmen. Es ist eine große Herausforderung für mich, diesen Verein und diese Mannschaft jetzt als Kapitän zu führen", sagte Podolski. Der 25-Jährige wird beim Tabellen-16. Nachfolger von Abwehrspieler Youssef Mohamad.

"Lukas bringt mit seiner Kraft und der Erfahrung, die er schon hat, großes Potenzial für dieses Amt mit. Für ihn ist es auch eine große Chance, den nächsten Schritt zu machen, hin zu der Führung einer Mannschaft. Denn darum geht es beim Amt des Kapitäns, eine Mannschaft zu führen und erste Anlaufstelle für das Trainerteam zu sein", sagte Schaefer.

Zum neuen Mannschaftsrat gehören neben dem derzeit verletzten Podolski dessen Sturmpartner Milivoje Novakovic, Neuzugang Michael Rensing und Kevin McKenna.