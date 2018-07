Inhalt Seite 1 — Neuner und Co. vergeben Sieg am Schießstand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oberhof (SID) - Magdalena Neuner und Co. haben im Nebel von Oberhof den Durchblick verloren und eine Fortsetzung der deutschen Biathlon-Festwoche beim Weltcup in Oberhof verpasst. Im strömenden Regen vor 19.500 Zuschauern am Grenzadler musste das Quartett Kathrin Hitzer (Gosheim), Neuner (Wallgau), Tina Bachmann (Schmiedeberg) und Andrea Henkel (Großbreitenbach) insgesamt neunmal in die Strafrunde und landete beim Sieg von Schweden nur auf dem sechsten Platz. Auf Rang zwei und drei landeten Frankreich und Weißrussland.

Neuner war maßlos enttäuscht: "Wir machen es genau umgekehrt wie die Männer, dabei wollten wir uns ein Beispiel an denen nehmen", sagte die Doppel-Olympiasiegerin.

Einen Tag nach dem überraschenden Sieg der Männer-Staffel in einem wahren Fehlschuss-Festival in der Rennsteig-Arena erwischte es diesmal die deutschen Frauen, die mit den widrigen Bedingungen überhaupt nicht zurecht kamen. Die erste Staffel des Winters hatte das Team im österreichischen Hochfilzen noch souverän gewonnen.

Bachmann für Buchholz

Frauen-Trainer Gerald Hönig hatte im Gegensatz zu Hochfilzen Bachmann für die Oberhoferin Sabrina Buchholz nominiert. Die 24-Jährige erwischte aber einen schlechten Tag und kassierte als dritte Läuferin insgesamt drei Strafrunden. "Wir werden uns wohl gegenseitig trösten müssen. Ich hatte leider Nebel und konnte die Konturen nicht richtig erkennen", sagte Bachmann.

Bereits Startläuferin Hitzer musste nach einem fehlerfreien Liegendschießen nach einer Fehlerserie im Stehendanschlag gleich zweimal in die Strafrunde und fiel auf Platz zwölf zurück. "Ich kann's mir selber nicht erklären. Ich war mir sicher, dass ich gut stehe und auch treffe. Zwischendurch habe ich gedacht, die haben mir 'Liegend' aufgezogen", sagte Hitzer.

Neuner: "Ich habe Pech gehabt"