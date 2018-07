Köln (SID) - Heidi Zacher hat am Freitag im Weltcup der Ski-Crosser ein Stück Geschichte geschrieben. Als erste deutsche Frau überhaupt feierte die 22-Jährige aus Lenggries im österreichischen St. Johann einen Weltcup-Sieg. Zacher verwies die Norwegerin Hedda Berntsen auf den zweiten Rang. Das hervorragende deutsche Ergebnis rundete Anna Wörner (Garmisch-Partenkirchen) mit Rang drei ab.

Erst im Dezember 2010 hatte Heidi Zacher mit dem dritten Rang beim Weltcup in Innichen/Südtirol den ersten Podestplatz ihrer Karriere geholt. Simon Stickl (Bad Wiessee) hatte vor einem Jahr in St. Johann für den ersten deutschen Weltcup-Sieg überhaupt im Ski-Freestyle gesorgt. Stickl landete am Freitag in der Männer-Konkurrenz auf dem siebten Rang. Es gewann der US-Amerikaner John Teller.