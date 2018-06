Inhalt Seite 1 — Liverpool feuert Hodgson und holt Dalglish Seite 2 Auf einer Seite lesen

Liverpool (SID) - Der englische Rekordmeister FC Liverpool hat nach dem Sturz an den Rand der Abstiegszone der Premier League die Reißleine gezogen. Die "Reds" trennten sich nach nur sechs Monaten von Teammanager Roy Hodgson. Ein klingender Name zaubert den Nostalgikern seit Samstag nun ein seliges Lächeln auf das Gesicht. Kenny Dalglish, dekoriert mit acht Meistertiteln als Liverpool-Spieler und -Manager, übernimmt wieder das sportliche Ruder, vorerst bis zum Saisonende. Bereits am Sonntag steht der Schotte im FA-Cup-Duell beim Erzrivalen Manchester United (15.30 Uhr) an der Seitenlinie.

"Wir sind dankbar für die Bemühungen von Roy Hodgson. Aber wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass es das Beste für den Klub ist, wenn er vom Posten des Teammanagers zurücktritt", sagte der neue Liverpool-Eigner John Henry in einer Stellungnahme auf der Internetseite des Klubs, der mittlerweile seit mehr als 20 Jahren auf einen Meistertitel wartet.

Wie meistens geht es vornehm zu, wenn in Liverpool einer zum Teufel gejagt wird. Die neunte Saisonpleite unter der Woche bei den Blackburn Rovers, durch die Liverpool als Tabellenzwölfter nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat, brachte das Fass zum Überlaufen.

Hodgson: "Bin sehr traurig"

Hodgson, der im vergangenen Sommer die Nachfolge von Rafael Benitez angetreten hatte, bedankte sich für das "große Privileg", Liverpool als Coach betreut zu haben, sagte aber auch: "Ich bin sehr traurig darüber, dass ich dem Team nicht meinen Stempel aufdrücken konnte. Ich hätte mir auch gewünscht, neue Spieler aus dem Wintertransferfenster einzubauen und am Wiederaufbau beteiligt zu sein."

Doch diese Geduld hatte man an der Anfield Road nicht mehr. Der Triumph in der Champions League 2005 ist lange verblasst, für den spanischen Erfolgscoach Benitez kam im vergangenen Sommer das Aus. 2009 fehlten Pool nur vier Punkte zur Meisterschaft - die holte Manchester. Und Alex Ferguson ist nun auch noch auf dem besten Weg, ManU zum alleinigen Rekordmeister zu machen.

Das wird Kenny Dalglish mit Liverpool in dieser Saison aus eigener Kraft nicht mehr verhindern können, aber der 59-Jährige soll den Traditionsklub zumindest wieder auf den richtigen Kurs bringen. "Wir sind begeistert, dass Kenny Dalglish einspringt", sagte Besitzer Henry. "Kenny war nicht nur ein legendärer Fußballer, er ist auch der dritte unser drei erfolgreichsten Manager - drei Giganten." Dalglish fungierte zuletzt als Botschafter für den Klub, der Weg zu ihm war also sehr kurz.