Bochum (SID) - Abwehrspieler Matthias Ostrzolek hat beim Zweitligisten VfL Bochum einen Profivertrag erhalten. Der 20-Jährige unterschrieb im Trainingslager der Westfalen im türkischen Side einen Kontrakt bis 2013. Der VfL hatte zuvor in dieser Saison bereits die Nachwuchsspieler Marc Rzatkowski, Oguzhan Kefkir und Philip Semlits in den Profikader befördert. Wie Rzatkowski ist auch Ostrzolek, der in der laufenden Saison bislang zweimal zum Einsatz gekommen ist, gebürtiger Bochumer.