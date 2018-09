Köln (SID) - Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof stehen heute die Massenstartrennen der Männer und Frauen im Programm.

Bei der Eisschnelllauf-EM im italienischen Klobenstein werden heute die 1500 und 5000m der Frauen und 10.000m der Männer ausgetragen.

In der Nordischen Kombination steht heute beim Weltcup in Schonach/Schwarzwald der Team-Wettbewerb der Männer mit dem Springen und Langlauf an.

Doppel-Olympiasiegerin Maria Riesch hofft heute auf weitere wichtige Weltcuppunkte beim Super-G im österreichischen Zauchensee. Im schweizerischen Adelboden findet der Slalom der Männer statt.

Die Tour de Ski der Langläufer neigt sich ihrem Ende entgegen. Um 12.30 Uhr beginnt im italienischen Val di Fiemme das Finale der Frauen, ab 14.20 Uhr das Finale der Männer über ebenfalls neun Kilometer.

Beim Skiflug-Weltcup im tschechischen Harrachov wird der Wettkampf heute um 13.45 Uhr gestartet.

In der Basketball-Bundesliga der Männer stehen ab heute nachmittag fünf Spiele auf dem Plan. Fünf Begegnungen stehen ab Nachmittag auch in der Deutschen Eishockey-Liga im Programm.