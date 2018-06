Inhalt Seite 1 — Neureuther beim Sieg von Kostelic Sechster Seite 2 Auf einer Seite lesen

Adelboden (SID) - Die Nerven behalten, ein Top-10-Ergebnis eingefahren und Selbstvertrauen getankt: Deutschlands Vorzeige-Skifahrer Felix Neureuther hat rund einen Monat vor der Heim-WM in Garmisch Partenkirchen beim Weltcup-Wochenende im schweizerischen Adelboden "zwei positive Tage" erlebt und blickt voller Zuversicht auf das Großereignis in heimischen Gefilden. Nach Platz 20 im Riesenslalom fuhr der 26-Jährige in seiner Paradedisziplin Slalom bei schweren Bedingungen am Sonntag auf den sechsten Rang - und zeigte, was möglich ist.

"Ich kann wirklich nur Positives mitnehmen", sagte Neureuther nach den beiden Weltcup-Rennen. Nachdem ihm am Samstag beim Riesenslalom im zweiten Durchgang der zweitbeste Lauf geglückt war, unterstrich er auch im Slalom seine Ambitionen und kündigte sogar an: "Ich habe noch Reserven und weiß, was ich machen muss, um noch schneller zu werden".

Für Experimente bot der anspruchsvolle Kurs auf dem traditionsreichen "Chuenisbärgli" allerdings keinen Raum. Freuen konnte sich Neureuther, der im Berner Oberland schon zweimal auf Platz drei gefahren war, zunächst darüber, "dass ich im Ziel angekommen bin". Denn zahlreiche Favoriten waren auf der bei frühlingshaften Temperaturen zunehmend schlechter werdenden Piste schon früh gescheitert. "Es war sicher kein einfaches Rennen", sagte auch Neureuther, deshalb gebe der sechste Platz besonders viel "Vertrauen und Sicherheit".

Neureuther verbucht dritte Top-10-Platzierung

Nach fünf Slaloms stehen für Neureuther immerhin schon drei Top-10-Platzierungen zu Buche. Die Formkurve des Partenkircheners zeigt auch im Riesenslalom nach oben. Die kommenden vier Wochen wolle er deshalb nutzen, um "noch mehr Sicherheit aufzubauen": Dann könne er auch mal wieder "richtig einen rausknallen", kündigte der 26-Jährige an.

Das war am Wochenende anderen gelungen: Unbeirrt von den schlechten Bedingungen fuhr der Kroate Ivica Kostelic am Sonntag zu seinem zweiten Saison- und insgesamt 13. Weltcup-Sieg. Auf Rang zwei und drei folgten die Österreicher Marcel Hirscher (0,26 Sekunden zurück) und Reinfried Herbst (1,29). Kostelic übernahm auch die Führung im Gesamt-Weltcup sowie der Disziplin-Wertung.

