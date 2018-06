Inhalt Seite 1 — Liverpool fliegt gegen ManUnited aus FA Cup Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Das Comeback von Kenny Dalglish als Teammanager des englischen Rekordmeisters FC Liverpool ging gründlich daneben. Der einstige Stürmerstar scheiterte am Sonntag in seinem ersten Spiel nach der Übernahme des Amtes von Roy Hodgson tags zuvor mit den Reds durch das 0:1 beim Erzrivalen Manchester United in der 3. FA-Cup-Runde. Seinen letzten Auftritt in Old Trafford mit Liverpool hatte Dalglish am 20. Februar 1990 noch mit 2:1 gewonnen.

Das Spiel begann für Dalglish und Liverpool, das in der Premier League als Zwölfter nur noch vier Punkte von der Abstiegszone entfernt ist, mit einem Alptraum. Nach einem Foul von Daniel Agger am Ex-Leverkusener Dimitar Berbatov im Strafraum gab es Elfmeter, den Ryan Giggs nach nur 93 Sekunden verwandelte. Und nach 32. Minuten ging auch der Kapitän von Bord. Liverpool-Skipper Steven Gerrard sah nach einem rüden Foul an Michael Carrick die Rote Karte.

ManCity muss nachsitzen

Ohne Neuzugang Edin Dzeko, aber mit Nationalspieler Jerome Boateng hat Manchester City den Sprung in die nächste Runde vorerst verpasst. Bei Zweitligist Leicester City mit dem ehemaligen ManCity-Coach Sven-Göran Eriksson kam der Tabellenzweite der Premier League nicht über ein 2:2 hinaus und muss ein Wiederholungsspiel absolvieren.

Bereits am Samstag gab es im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt faustdicke Überraschungen. Dabei blamierte sich Newcastle United mit einem 1:3 beim viertklassigen FC Stevenage bis auf die Knochen. "Sie haben uns Probleme mit ihrem körperbetonten Spiel gemacht. Vier oder fünf Spieler sahen aus, als ob sie total ausgepumpt waren", sagte Newcastles Teammanager Alan Pardew, der zahlreiche seiner Stammspieler schonte.

Erstligisten scheitern

Der Außenseiter ging innerhalb von fünf Minuten durch ein Eigentor von Mark Williamson und Michael Bostwick mit 2:0 in Führung. Nach dem Platzverweis für Uniteds Cheik Tiote schaffte Joey Barton trotzdem das Anschlusstor für Newcastle. Allerdings machte Peter Winn alles klar für Stevenage. Nach dem Schlusspfiff kam es noch zu einem Eklat, als Stevenages Scott Laird auf dem Platz von einem Rowdie mit einem Faustschlag niedergestreckt wurde. Der englische Verband FA kündigte eine Untersuchung an.