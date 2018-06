Hoffenheim (SID) - Bundesligist 1899 Hoffenheim leiht Stürmer Wellington in dessen brasilianische Heimat an Figueirense Futebol Clube bis zum Dezember 2011 aus. Das teilte der Klub am Sonntag mit. Wellington, der in der Hinserie an Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war und dort die Erwartungen nicht erfüllte, besitzt in Hoffenheim noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2013.