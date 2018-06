Köln (SID) - Die Brose Baskets Bamberg haben die erste Saisonniederlage in der Basketball-Bundesliga gut verdaut und sich mit dem 18. Sieg zurückgemeldet. Vier Tage nach dem überraschenden 69:72 bei Tabellenschlusslicht Giants Düsseldorf gewann der überlegene Spitzenreiter 81:69 (48:34) bei rathiopharm Ulm.

In der Tabelle führen die Bamberger mit 36:2 Punkten weiterhin deutlich vor Vizemeister Frankfurt Skyliners (26:10), der am Sonntag 76:71 (33:38) gegen die EWE Baskets Oldenburg gewann. Dahinter folgt Alba Berlin (24:10), das sich bereits am Samstag mit 72:61 (36:32) beim Mitteldeutschen BC durchgesetzt hatte.

Düsseldorf verpasste eine weitere Überraschung nur knapp. Die Giants mussten sich den Eisbären Bremerhaven vor heimischer Kulisse 67:69 (31:31) geschlagen geben und bleiben mit 6:30 Punkten Letzter. Außerdem gewann Phoenix Hagen 99:91 (52:36) gegen die Walter Tigers Tübingen, die Telekom Baskets Bonn bezwangen die Giessen 46ers 71:53 (31:30).

Erfolgreichste Werfer der Bamberger waren Casey Jacobsen mit 21 und Predrag Suput mit 15 Punkten. Bei Frankfurt zeigte sich DaShaun Wood (24) besonders treffsicher.