Glasgow (SID) - Päckchen mit Pistolenkugeln sorgen beim schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow für große Aufregung. Adressiert waren die beiden ominösen Sendungen an Teammanager Neil Lennon und Spieler Niall McGinn. Aufgegeben wurden die beiden Päckchen in Nordirland. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Ob es sich um eine politisch motivierte Aktion oder um die Geschmacklosigkeit eines Fußball-Fans handelt, steht noch nicht fest.

Celtic Glasgow hat inzwischen die Polizei eingeschaltet. "Das ist jetzt ein Fall für die Polizei, der Klub wird in dieser Angelegenheit keine weitere Stellungnahme abgeben", teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Lennon und McGinn sind Nordiren und Katholiken. Der Teammanager war schon einmal in das Fadenkreuz religiöser Fanatiker geraten. 2002 verzichtete er als Spieler auf seinen Einsatz im Länderspiel Nordirlands gegen Zypern, nachdem er zuvor Morddrohungen erhalten hatte. Kurze Zeit später beendete er seine internationale Karriere.