München (SID) - Bayern Münchens verletzter Superstar Franck Ribery hat Vorwürfe gegen Wolfsburgs Josue erhoben. "Ich glaube nicht, dass es ihm um den Ball ging. Er wollte nur auf mich und mich treffen. Er wollte mich vielleicht nicht verletzten, aber er wollte mich foulen. Ich habe Glück gehabt, dass in meinem Knie nicht mehr kaputtgegangen ist", sagte der Franzose in einem Interview mit der Münchner tz und fügte an: "Ich glaube nicht, dass das ein anderer Spieler so gemacht hätte. Er war sehr aggressiv, das war nicht gut. In der Szene muss er besser aufpassen."

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters fordert generell mehr Schutz durch die Unparteiischen. "Ja, das wäre gut. Auch die Schiedsrichter müssen ein wenig aufpassen und unfairen Gegenspielern zeigen: Stopp! Ich werde im Spiel echt oft getreten und bekomme viele Schläge. Und wenn ich immer wieder verletzt werde, ist das nicht gut", betonte Ribery.

Der Franzose fällt seit dem Foul des Brasilianers Josue im Spiel der Bayern in Wolfsburg am 15. Januar wegen einer Bänderzerrung im linken Knie aus. Wann der 27-Jährige wieder spielen kann, ist derzeit noch offen: "Das ist schwierig, ich will mich nicht unter Druck setzen. Ich hoffe, dass ich schnell wieder dabei bin." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) beim 1. FC Köln sei es "wahrscheinlich noch zu früh. Aber gegen Hoffenheim könnte es schon klappen." Die Partie findet am 12. Februar statt.

Am Sonntag absolvierte Ribery im Rahmen seines Rehaprogramms erstmals wieder ein fußballspezifisches Training. "Das Gefühl ist noch ein bisschen komisch, aber ich habe keine Schmerzen und das Knie wird nicht mehr dick. Es geht jetzt jeden Tag besser", sagte er: "Jetzt kann ich wieder mit der Mannschaft trainieren, das macht mich glücklich."