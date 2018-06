New Orleans (SID) - Nach drei Jahren und 306 Spielen in Folge hat es Emeka Okafor erwischt: Der Center der New Orleans Hornets hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und steht den Hornissen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bis zu drei Wochen nicht zur Verfügung. Damit endet die aktuell viertlängste Serie von NBA-Spielen ohne Unterbrechung.