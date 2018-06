Dallas (SID) - Dirk Nowitzki hat für den Fall eines Spielerstreiks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine Rückkehr nach Deutschland nicht ausgeschlossen. "Bevor ich ein Jahr lang herumsitze, spiele ich lieber woanders", sagte der Star der Dallas Mavericks dem Sportsender ESPN: "Derzeit ist das aber alles noch Spekulation."

Nach Angaben der Bild haben die beiden Erstligisten Alba Berlin und Brose Baskets Bamberg sowie Zweitliga-Tabellenführer Bayern München Interesse an dem gebürtigen Würzburger.

Der NBA droht in der kommenden Saison ein Streik, da die Liga die Spielergehälter drastisch kürzen will. Einen sogenannten Lockout hat es in der NBA bereits in der Saison 1998/99 gegeben.