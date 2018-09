Garmisch - Nach Weltcup-Spitzenreiter Ivica Kostelic wird mit Carlo Janka ein weiterer Medaillenkandidat auf einen Start bei der Super-Kombination und der Abfahrt der WM in Garmisch-Partenkirchen verzichten. Der Riesenslalom-Olympiasieger aus der Schweiz meldete sich nach dem ersten Abfahrtstraining am Donnerstag wegen gesundheitlichen Problemen ab. Der Kroate Kostelic will nicht fahren, weil ihm die Strecke nicht gefällt.

Wie der Schweizer Skiverband mitteilte, wurde bei Janka bereits im Dezember eine Veränderung der Herzfrequenz festgestellt, möglicherweise die Spätfolge eines Virusinfekts. Dies habe wiederholt zu einer Einschränkung der maximalen Leistungsfähigkeit und Erholungsfähigkeit geführt. Eine genauere Diagnose und mögliche Behandlungen wurden auf die Zeit nach der Saison verschoben. Janka ist bereits aus Garmisch abgereist, in seiner Heimat will sich der 24-Jährige auf den Riesenslalom am Freitag kommender Woche vorbereiten.

Weil Swiss Ski wegen eines grippalen Infekts auch auf Patrick Küng verzichten muss, werden nun neben Titelverteidiger Didier Cuche noch Beat Feuz, Ambrosi Hoffmann und Silvan Zurbriggen bei der Abfahrt starten.