Paramonowo (Russland) (SID) - Kurz vor dem ersten Todestag des Georgiers Nodar Kumaritaschwili bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver (12. Februar) gibt es einen neuen schweren Rodel-Unfall. Beim Training für den Weltcup am Wochenende im russischen Paramonowa zog sich der Kanadier Brendan Hauptman schwere Sturzverletzungen zu. Er war bewusstlos, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Der 23-Jährige verlor laut Sergej Schwidenko, Exekutiv-Direktor des russischen Rodel-Verbandes, die Kontrolle über seinen Schlitten und erlitt neben einer Gehirnerschütterung Verletzungen am Kinn. Laut Schwidenko wurde Hauptman gleich zur Untersuchung in ein Moskauer Hospital gebracht. Paramonowo liegt rund 30 km nördlich der russischen Hauptstadt.

Stunden zuvor hatte der Rodel-Weltverband FIL mitgeteilt, man werde in Paramonowa dem ersten Todestag von Nodar Kumaritaschwili "in angemessener Weise und würdiger Form" gedenken. Dies geschehe in enger Absprache mit Kumaritaschwilis Familie.

Der junge Georgier war nach einem schweren Sturz beim Abschlusstraining auf der Bahn in Whistler Mountain gestorben. Kumaritaschwili war mit einer Geschwindigkeit von 144,3 Stundenkilometern aus der Bahn und gegen einen Stahlträger geschleudert worden.