Jerez (SID) -

Bei den Tests in Jerez wünschte die Formel 1 dem verletzten Polen Robert Kubica kollektiv gute Besserung, sein Ersatzmann bei Renault steht aber schon in den Startlöchern. Denn die Verpflichtung von Nick Heidfeld als Ersatz für Kubica steht offenbar unmittelbar bevor, auch wenn Heidfelds Manager Andre Theuerzeit den Wechsel am Donnerstag noch nicht bestätigen wollte. "Wir wollen uns dazu im Moment noch nicht äußern. Nick wird aber auf jeden Fall am Wochenende testen", sagte Theuerzeit dem Sport-Informations-Dienst (SID). Auch das Team gab auf Nachfrage am Donnerstagmorgen keine weiteren Kommentare ab.

Renault hatte den Mönchengladbacher am Mittwochabend offiziell für die Testfahrten von Donnerstag bis Sonntag in Jerez nominiert und ihn als "potenziellen Ersatz für Robert Kubica als Stammfahrer" bezeichnet. Am Freitag soll entschieden werden, wie er sich die Testarbeit am Samstag und Sonntag mit dem neuen Renault-Ersatzfahrer Bruno Senna aufteilen wird. Am Freitag wird wie auch beim Auftakt am Donnerstag noch der zweite Stammpilot Witali Petrow aus Russland im Renault unterwegs sein. Um sich auf die Testfahrten vorzubereiten, war Heidfeld bereits in der Renault-Fabrik im englischen Enstone und passte seinen Sitz an.

Kubica hat am Donnerstag vorübergehend die Intensivstation des Krankenhauses Santa Corona in der toskanischen Ortschaft Pietra Ligure verlassen. Die zunächst für Donnerstag vorgesehene nächste Operation, bei der die Frakturen an Kubicas rechter Schulter und am rechten Fuß stabilisiert werden sollten, wird erst am Freitag stattfinden. Der Zustand des Polen sei zufriedenstellend, berichteten die Ärzte, die am kommenden Montag dann den ebenfalls gebrochenen rechten Ellbogen operieren wollen.

"Gute Besserung, Robert"



Seine Kollegen grüßten ihn in Jerez mit einem polnischen Schriftzug auf allen Autos: "Szybkiego powrotu do zdrowia Robert", was übersetzt bedeutet: "Gute Besserung, Robert." Die gleiche Botschaft war auch auf der Webseite der Teamvereinigung FOTA zu finden.

Renault braucht einen erfahrenen Ersatzmann für Kubica, der nach seinem schweren Rallye-Unfall am vorigen Sonntag um die Fortsetzung seiner Karriere kämpft. Gegenüber Senna, der erst eine Saison in der Formel 1 auf seinem Konto hat, verfügt Heidfeld über viel mehr Routine. Er fuhr bereits 173 Grand Prix, ist allerdings noch ohne Sieg. Acht zweite Plätze, zuletzt in Malaysia 2009, sowie eine Pole Position sind seine besten Resultate.