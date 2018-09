Barcelona (SID) - Der unter Doping-Verdacht stehende dreimalige Tour-Sieger Alberto Contador hat einen prominenten Fürsprecher gefunden. Spaniens Regierungschef Jose Luis Rodriguez Zapatero hat sich im Doping-Fall Contador auf die Seite seines Landmanns gestellt. Es gebe keine rechtliche Legitimation für eine Bestrafung Contadors, wurde Zapatero auf der Twitter-Interseite der Regierung zitiert.

Contador war am zweiten Ruhetag der Frankreich-Rundfahrt in A- und B-Probe positiv auf Clenbuterol getestet worden. Der spanische Radsport-Verband RFEC schlug jüngst eine Sperre von einem Jahr vor, Contador will dies auf keinen Fall akzeptieren. Eine endgültige Entscheidung der Spanier lässt weiter auf sich warten.