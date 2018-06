Garmisch - Der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier hat am Freitag vor dem Start der Super-Kombination das Verhalten von Maria Rieschs Freundin und Rivalin Lindsey Vonn (USA) kritisiert. "Das hat mit fairem Sport nichts zu tun, was die hier abzieht. Das ist eine Verarsche für alle, die hier arbeiten", sagte er im österreichischen Fernsehen ORF. Vonn hatte das zweite Abfahrtstraining am Donnerstag im Stile einer ambitionierten Touristin absolviert - mit dicker Skihose, Anorak und Kapuze über dem Helm. Die Startnummer trug sie über dem Anorak. Ohne eine Teilnahme am Training hätte Vonn ihre Startberechtigung für die Kombi verwirkt.