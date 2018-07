Jerez (SID) -

Nick Heidfeld fährt "Bewerbungsrunden" für das Renault-Cockpit, Robert Kubica träumt nach seinem schweren Unfall von einem Comeback noch in diesem Jahr, wobei ihm sogar ein Tropfen Blut des 2005 verstorbenen Papstes Johannes Paul II helfen soll. Michael Schumacher brauchte solches "Doping" am Freitag nicht, als er Mercedes in Jerez die erste Test-Bestzeit dieses Jahres bescherte.Vor den für ihn entscheidenden Tests im Renault am Samstag und Sonntag ist Heidfeld optimistisch, seinen verletzten früheren BMW-Teamkollegen Kubica ersetzen zu dürfen. "Ich bin in einer sehr guten Position. Für mich spricht, dass ich als Erster gefragt wurde. Und ich bin auch selbstbewusst genug, um mir diese Aufgabe zuzutrauen", sagte Heidfeld dem Fachmagazin auto, motor und sport.

Er sei sehr zuversichtlich, dass er Renault überzeugen könne. Druck vor diesen "Bewerbungsfahrten" empfindet Heidfeld nicht. "So denke ich nicht. Ich war schon häufiger in dieser Situation", sagte er: "Ich hatte eine Ausscheidung mit einigen Leuten in der Formel 3, etwas Ähnliches dann im McLaren-Juniorteam. Und dann war da noch das direkte Duell mit Antonio Pizzonia bei Williams."

Renault-Teamchef setzt auf Erfahrung



Renault-Teamchef Eric Boullier wünscht sich als Vertreter von Kubica, der am vorigen Sonntag als Gaststarter bei einer Rallye in Italien schwer verunglückt war, vor allem einen erfahrenen Piloten. Der soll die Fähigkeit besitzen, das Auto weiterzuentwickeln, denn Kubicas Unfall sei "zum dümmsten Zeitpunkt" gekommen. Angesichts der zahlreichen Regeländerungen sei das Risiko, auf einen jungen Fahrer zu setzen, zu groß. Der neue Renault-Testfahrer Bruno Senna soll in Jerez lediglich Praxis sammeln, um im Ernstfall das neue Auto zu kennen.

Von den Routiniers - neben ihm stehen noch Vitantonio Liuzzi und Pedro de la Rosa zur Auswahl - hat Heidfeld allerbeste Karten. "Er wird in Jerez am Samstag und Sonntag für insgesamt eineinhalb Tage fahren. Wenn er überzeugt, ist er unser Mann. Dann sitzt er auch beim nächsten Test in Barcelona im Auto", sagte Boullier. Der 33-jährige Heidfeld, der als guter Entwickler bekannt ist, fuhr in seiner Karriere bislang 173 Rennen und holte acht zweite Plätze. Auf einen Sieg wartet er noch.

Heidfeld will Chance nutzen