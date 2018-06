Garmisch - Maria Riesch kann sich am Samstag erholen. Das Abschlusstraining für die Spezialabfahrt der Frauen am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wurde am Freitag abgesagt. Grund dafür ist eine Schonung der "Kandahar"-Strecke angesichts der zu erwartenden hohen Tagestemperaturen in Garmisch-Partenkirchen. Am Freitag herrschten im WM-Ort Temperaturen von bis zu elf Grad Celsius. Maria Riesch hatte das Training am Samstag ohnehin nicht voll fahren wollen.