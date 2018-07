Berlin (SID) - Sechs Tage nach dem Derby-Sieg gegen den großen Stadtrivalen Hertha ist bei Union Berlin wieder ein wenig Ernüchterung eingekehrt. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus musste sich in einer turbulenten Begegnung mit einem 3:3 (0:1) gegen den VfL Osnabrück begnügen und verpasste damit einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller. Union bleibt mit 26 Punkten Tabellen-13. Einen Platz dahinter folgen die Osnabrücker (22), die nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz liegen.

Dabei hatte der VfL nach Treffern von Tobias Nickenig (33.) und Sebastian Tyrala (49.) den Sieg bereits vor Augen, ehe Christian Stuff (62.), Santi Kolk (63.) und Chinedu Ede (72.) innerhalb von elf Minuten den Spielverlauf auf den Kopf stellten. Doch Nicky Adler (78.) rettete den Niedersachen wenigstens noch einen Zähler. Anschließend hatte Torsten Mattuschka noch die große Chance zum Berliner Siegtreffer, doch der Kapitän setzte einen Handelfmeter über das Tor (87.).

Union-Trainer lobt Moral



"Wir waren eigentlich schon tot, aber unsere Moral ist absolut intakt", sagte Union-Trainer Uwe Neuhaus, der über Spielverlauf den Spielverlauf nur den Kopf schütteln konnte: "Ich bin in der zweiten Halbzeit mehrfach auferstanden und habe mich wieder hingelegt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von diesem Ergebnis halten soll." Für seinen Osnabrücker Kollegen Karsten Baumann war es eine gefühlte Niederlage: "Sich nach einer 2:0-Führung so abkochen zu lassen, geht natürlich gar nicht. Bei Standards sind wir einfach zu unkonzentriert. Wenn wir das nicht ändern, wird es für uns ganz eng."

14.074 Zuschauer sahen an der Alten Försterei eine umkämpfte Partie, die lange Zeit von den Niedersachsen kontrolliert wurde. Der VfL war eine Stunde lang die bessere Mannschaft und verstand es geschickt, das Offensivspiel der Berliner zu unterbinden. In der letzten halben Stunde legten die Berliner aber die Verunsicherung ab und drückten aufs Tempo. Ein Berliner Doppelschlag innerhalb von 78 Sekunden leitete dabei eine verrückte Schlussphase ein.