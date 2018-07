Fort Kent (SID) - Andrea Henkel ist beim deutschen Dreifach-Triumph im Sprint beim Biathlon-Weltcup in Fort Kent/USA zu ihrem ersten Saisonsieg gestürmt. Die 33-Jährige aus Großbreitenbach blieb fehlerfrei am Schießstand und gewann in 23:20 Minuten mit 10,9 Sekunden Vorsprung vor Miriam Gössner (Garmisch/2 Fehler). Dritte wurde Doppel-Olympiasiegerin Magdalena Neuner (Wallgau/2 Fehler), die den Sieg mit einem Fehler beim letzten Schuss aus der Hand gab.

Bei zweistelligen Minusgraden und wechselnden Winden setzte Neuner, die vor zwei Tagen ihrem 24. Geburtstag gefeiert hatte, mit der Startnummer eins die erste Richtmarke. Doch Miriam Gössner, die ebenfalls zwei Fahrkarten schoss, war diesmal in der Loipe einen Hauch schneller und lag am Ende 4,9 Sekunden vor Neuner.

Eine souveräne Vorstellung legte Henkel hin. In beiden Schießeinlagen blieb die Dreifach-Olympiasiegerin von Salt Lake City 2002 fehlerfrei. Die Laufleistung reichte schließlich auch, um bei ihrem 19. Weltcuperfolg Seriensiegerin Tora Berger (Norwegen) auf Distanz zu halten, die mit einem Schießfehler den vierten Platz belegte.

Im Kampf um die Führung im Gesamtweltcup löste die Finnin Kaisa Mäkäräinen die Schwedin Helena Ekholm ab. Kathrin Hitzer (Gosheim/3 Fehler), Tina Bachmann (Schmiedeberg/3) und Sabrina Buchholz (Oberhof/2) verpassten den Sprung unter die besten 15.