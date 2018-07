Hagfors (SID) - Rekord-Weltmeister Sebastian Loeb hat den Start in die neue WM-Saison verpatzt. Der Titelverteidiger aus Frankreich, Weltmeister der vergangenen sieben Jahre, erreichte auf der ersten Etappe der Schweden-Rallye in seinem neuen Citroen DS3 nur den achten Platz. Loeb hat bereits 2:48 Minuten Rückstand auf den führenden Norweger Mads Ostberg im Ford Fiesta. Ostberg verwies auf den ersten sieben Wertungsprüfungen seinen finnischen Markenkollegen Mikko Hirvonen und seinen Landsmann Petter Solberg (Citroen) auf die Plätze zwei und drei.

Die Rallye-Piloten gehen in Schweden erstmals mit den neu entworfenen Autos an den Start. Der Weltverband FIA hatte nach 14 Jahren die Motor-Anforderungen geändert. Die Rallye-Autos dürfen statt zwei nur noch über 1,6 Liter Hubraum verfügen. Der Ladedruck in den Turbotriebwerken wurde auf 2,5 bar Ladedruck begrenzt.