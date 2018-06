Mailand (SID) - Alexander Merkel bleibt mit dem AC Mailand auf Kurs italienische Fußball-Meisterschaft. Der Youngster spielte beim 4:0 (2:0)-Sieg des Spitzenreiters der Serie A am Samstagabend gegen den FC Parma durch. Die Tore erzielten aber Clarence Seedorf (8.), Antonio Cassano (17.) und Robinho, der zweimal traf (61., 65.). Milan (52 Punkte), das zuvor zwei Unentschieden in Folge hatte hinnehmen müssen, baute den Vorspung in der Tabelle zum ersten Verfolger SSC Neapel zumindest bis Sonntag auf sechs Punkte aus.