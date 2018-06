Köln (SID) - Australian-Open-Siegerin Kim Clijsters hat beim WTA-Turnier in Paris das Finale erreichte. Die 27 Jahre alte Belgierin, die ab Montag wieder die Nummer eins der Weltrangliste sein wird, setzte sich gegen Kaia Kanepi aus Estland mit 6:1, 7:5 durch und trifft im Endspiel am Sonntag auf Petra Kvitova. Die Tschechin hatte die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands mit 6:2, 6:0 besiegt.

Clijsters führte zuletzt 2006, vor 256 Wochen, die Weltrangliste an. Nur Serena Williams schaffte in der Tennis-Geschichte nach einer längeren Zeit die Rückkehr an die Spitze des Rankings (265 Wochen).

"Ich bin sehr glücklich, hier in Paris, so nah an meiner Heimat Belgien, wieder die Nummer eins übernehmen zu dürfen. Ich bin auch stolz, als Mutter zum zweiten Mal den Sprung an die Spitze geschafft zu haben", sagte Clijsters. Drei Grand-Slam-Siege hat sie seit ihrer Rückkehr in den Profizirkus im Sommer 2009 als Mutter geholt, bei den US Open 2009 und 2010 sowie bei den Australian Open 2011.