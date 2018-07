Doha (Katar) (SID) - Der Weltranglistenerste Timo Boll hat bei den Katar Open souverän das Halbfinale erreicht. Der 13-malige Tischtennis-Europameister aus Düsseldorf bezwang im Viertelfinale den Athen-Olympiasieger Ryu Seung Min aus Südkorea deutlich 4:1 und trifft in der Runde der letzten Vier auf den Chinesen Jike Zhang, der den Japaner Jun Mizutani 4:2 schlug.

Boll hatte im Achtelfinale den Südkoreaner Kim Jung Hoon 4:0 geschlagen, während sein Gegner Ryu überraschend Peking-Olympiasieger Ma Lin nach einem 1:3-Rückstand noch mit 4:3 besiegt hatte.

Ausgeschieden sind alle weiteren deutschen Teilnehmer. Dimitrij Ovtcharov (Orenburg) und Bastian Steger (Saarbrücken) blieben in der Runde der letzten 16 hängen. Der Weltranglisten-15. Ovtcharov verlor gegen den an Position zwei gesetzten Chinesen Ma Long. Steger unterlag in einer Neuauflage des Endspiels der Pro Tour Grand Finals erneut Japans Weltranglisten-Siebten Mizutani mit 1:4.

Bei den Frauen schied Wu Jiaduo durch ein 3:4 nach 3:0-Führung und Matchball im sechsten Satz gegen die Weltranglistensiebte Kim Kyung Ah aus Südkorea ebenfalls im Achtelfinale aus.