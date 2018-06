Inhalt Seite 1 — Auf der Suche nach dem guten Ich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (SID) - "Arthur Abraham" steht im Reisepass des Mannes, der am heutigen Samstag in Mülheim (22.15 Uhr/ARD) gegen den Kroaten Stjepan Bozic in den Ring klettert, "geboren am 20. Februar 1980". An der persönlichen Identität des Supermittelgewichtlers gibt es keinen Zweifel. Spannend ist aber die Frage, welcher Boxer dort antritt. "König Arthur" von früher, der krachende K.o.-Schläger und ungeschlagene Weltmeister im Mittelgewicht? Oder der hilflose "Schlumpfboxer", der vor zwei Monaten bei seiner Niederlage in Helsinki gegen Carl Froch ein sportliches Desaster erlebte?

"Das war nicht ich", behauptet Abraham vor der Prüfung in Mülheim. Wer dann? Ein satter Millionär, der durch Boxen den gesellschaftlichen Aufstieg geschafft hat? Manager Wilfried Sauerland hatte so etwas in der finnischen Hauptstadt vermutet: "Arthur hat nicht den Hunger gezeigt." Der Berliner hat eine andere Erklärung: "Mein Körper war alle, ich war übertrainiert."

Es wurde jedenfalls viel geredet in den letzten Wochen im Hause Sauerland. Abraham mit Geschäftsführer Chris Meyer, Trainer Ulli Wegner mit Abraham, Abraham mit Wilfried Sauerland. "Arthur muss sich 2011 anders präsentieren als noch 2010", fordert der Promoter.

Abraham gefordert



Es steht ja schließlich eine Menge auf dem Spiel. Der gebürtige Armenier ist das Aushängeschild des Boxstalls. Das von Sauerland initiierte Super-Six-Turnier der Super-Mittelgewichtler geht im Sommer in seine entscheidende Phase, und eine Teilnahme von Abraham ist wegen der TV-Vermarktung in Deutschland praktisch zwingend notwendig. "Das Super-Six-Turnier ist sehr wichtig", weiß Abraham.

Der Berliner muss im Halbfinale gegen den ungeschlagenen Amerikaner Andre Ward antreten. Aussichtslos in der Verfassung vom Herbst. Der Fight gegen Bozic muss nun also die Richtung weisen. Ein "Aufbaukampf" im klassischen Sinne. Selbstvertrauen gewinnen, Form überprüfen. Selten war ein Nicht-Titelkampf wichtiger. "Das Jahr 2010 will ich hinter mir lassen und ganz neu anfangen", verkündete Abraham auf der Suche nach seinem guten Ich: "Ich will siegen, siegen, siegen."

Bozic alter Bekannter