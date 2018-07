Köln (SID) - Verkehrte Welt in der NBA: Während das Topteam San Antonio Spurs seine neunte Saison-Niederlage kassierte, beendete Schlusslicht Cleveland Cavaliers die "schwärzeste Serie" in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Nach 26 Niederlagen in Folge feierten die "Cavs" durch ein 126:119 nach Verlängerung gegen die Los Angeles Clippers wieder ein Erfolgserlebnis. San Antonio dagegen musste sich bei den Philadelphia 76ers mit 71:77 geschlagen geben, bleibt aber mit deutlichem Abstand das beste Team in der besten Liga der Welt. Dirk Nowitzki hatte mit seinen Dallas Mavericks einen spielfreien Tag.

Mann des Abends in Cleveland war Antawn Jamison. Der Forward erzielte 35 Zähler und übertraf damit die 18.000-Punkte-Marke. Als dritter Spieler in der NBA-Historie nach dem deutschen Nationalspieler Dirk Nowitzki und Michael Jordans kongenialen Partner Scottie Pippen weist Jamison zudem in zwei weiteren Kategorien mehr als 7000 Rebounds und mehr als 900 verwandelte Dreier auf.

Favoritensiege feierten am Freitagabend die Startruppe der Miami Heat durch ein 106:92 bei den Detroit Pistons und Titelverteidiger Los Angeles Lakers mit einem 113:96 bei den New York Knicks.