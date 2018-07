Toronto (SID) - Der schwedische Eishockey-Torhüter Jonas Gustavsson von den Toronto Maple Leafs ist erneut am Herzen operiert worden. Der Schlussmann aus der nordamerikanischen Profiliga NHL hat sich nach Angabe seines Klubs einem kleineren Eingriff am Herzen unterzogen, mit dem Herzrhythmusstörungen beseitigt werden sollen. Schon im vorigen Jahr war dieses Problem erstmals aufgetreten, wonach Gustavsson innerhalb von nur drei Monaten schon zweimal operiert worden war. Am vorigen Mittwoch hatte es nach einem Einsatz im Farmteam Toronto Marlies erneut Rhythmusstörungen gegeben.