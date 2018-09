Ruhpolding (SID) - Andreas Birnbacher (Schleching) hat in Abwesenheit der Topstars Michael Greis und Arnd Peiffer als Siebter in der Verfolgung über 12,5km beim Biathlon-Weltcup in Fort Kent/USA die deutsche Fahne hochgehalten. Dreifach-Olympiasieger Greis (Nesselwang) und Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), der Sprintsieger von Presque Isle, waren am Samstagmorgen bereits abgereist. Greis klagte über Rückenschmerzen, Peiffer hatte wegen einer Erkältung schon auf den Sprint am Donnerstag verzichtet.

Daniel Böhm (Buntenbock), beim Sprint am Donnerstag als Fünfter bester Deutscher, leistete sich fünf Fehler und landete beim Sieg von Emil Hegle Svendsen (35:56 Minuten/1 Fehler) vor dem zeitgleichen Franzosen Martin Fourcade (1 Fehler) und dem im Gesamtweltcup führenden Tarjei Bö (Norwegen/3 Fehler) auf dem elften Platz. Birnbacher war mit drei Schießfehlern von Platz 13 im Sprint in die Top Ten gelaufen.

Alexander Wolf (Oberhof/4 Fehler) verpasste als 27. erneut das noch fehlende halbe WM-Ticket, also eine Platzierung unter den besten 15. Wolf traf im Liegendanschlag alle zehn Scheiben, patzte dann aber im Stehendschießen. Christoph Stephan (Oberhof/6 Fehler) enttäuschte erneut.