Köln (SID) - Trotz des 1:2 im Derby gegen Stadtrivale Union ging Hertha BSC Berlin als Spitzenreiter in den 22. Spieltag. Am heutigen Sonntag (13.30 Uhr, live bei Sky) muss der Bundesliga-Absteiger beim zuletzt fünf Mal in Folge ungeschlagenen Karlsruher SC antreten. Hertha, konnte von seinen bislang elf Auftritten in Karlsruhe nur drei gewinnen, siegte im Hinspiel aber sicher 4:0.

Fortuna Düsseldorf will seine imposante Heimserie gegen den FC Ingolstadt fortsetzen. Düsseldorf gewann seine letzten sieben Spiele in der heimischen Arena, sechs davon ohne Gegentor. Ingolstadt kann im Abstiegskampf nach drei Spielen ohne Niederlage wieder Hoffnung schöpfen.

Im Derby gegen den VfL Bochum geht es für Arminia Bielefeld fast schon um die letzten Chance im Kampf um den Klassenverbleib. Schlusslicht Bielefeld hat in den jüngsten neun Partien nur einen Zähler eingefahren, hat zudem den schwächsten Angriff und die schwächsten Abwehr der Liga. Bochum gelangen zuletzt acht Siege in Serie. Von 18 Auswärts-Auftritten in Bielefeld konnte der VfL nur drei gewinnen.