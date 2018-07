Inhalt Seite 1 — Wüst gewinnt Titel, Beckert über 5000m Seite 2 Auf einer Seite lesen

Calgary (SID) -

Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert hat mit einem Sieg im abschließenden 5000-m-Rennen für ein versöhnliches Ende der Eisschnelllauf-Mehrkampf-WM in Calgary gesorgt. Die Erfurterin lief in 6:49,51 Minuten persönliche Bestzeit und verwies damit Ireen Wüst (6:55,85) klar auf den zweiten Rang. Die 1500-m-Olympiasiegerin aus den Niederlanden gewann durch ihren zweiten Platz zum zweiten Mal nach 2007 den wichtigsten Mehrkampf-Titel im Eisschnelllauf.

Doch auch mit ihrem 5000-m-Erfolg auf der schnellen Olympiabahn von 1988 konnte Beckert das schlechteste deutsche Frauen-Ergebnis bei einer Mehrkampf-WM seit 34 Jahren nicht verhindern. Wegen ihrer schwachen Läufe über 500m (Platz 24) und 1500m (Platz 20) wurde sie im Endklassement nur Zwölfte. Über 3000m war sie Dritte geworden. Die zweite deutsche Teilnehmerin, Isabell Ost aus Berlin, erreichte den 18. Platz. 1977 hatte zuletzt keine einzige deutsche Läuferin das Finale über 5000m erreicht.

"Wir sind auf den Einzelstrecken sehr gut aufgestellt, im Mehrkampf haben wir derzeit Probleme. So schade das ist, aber mir ist das so lieber als andersherum - auch mit Blick auf die Einzelstrecken-WM in Inzell", sagte der deutsche Teamchef Helge Jasch.

Beckert mit Gedanken in Inzell



Auch Beckert war mit den Gedanken schon beim Saisonhöhepunkt in Inzell (10. bis 13. März): "Für mich ging es hier nur um gute Platzierungen über 3000 und 5000 Meter, die habe ich erreicht. Natürlich möchte ich auch in Inzell auf diesen Strecken um Medaillen mitlaufen." Die Rückenprobleme, die sie seit Monaten quälen, habe sie "gut im Griff", sagte Beckert, "auch wenn sie noch vereinzelt auftreten".

Ireen Wüst verwies im Endklassement Sprint-Weltmeisterin Christine Nesbitt aus Kanada und Martina Sablikova auf die Plätze zwei und drei. Die Doppel-Olympiasiegerin und Weltrekordlerin aus Tschechien stürzte im 5000-m-Rennen vier Runden vor Schluss, lief trotzdem weiter bis ins Ziel und wurde in 7:00,04 Minuten Siebte.