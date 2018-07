Mendoza (SID) - Die deutschen Hockey-Damen haben das Vier-Nationen-Turnier im argentinischen Mendoza auf dem letzten Rang abgeschlossen. Im Spiel um Platz drei unterlag die stark verjüngte Mannschaft von Bundestrainer Michael Behrmann den USA nach Siebenmeterschießen mit 4:5 (2:2, 2:2, 1:1). Immerhin wurde Yvonne Frank vom UHC Hamburg als beste Torhüterin der Veranstaltung ausgezeichnet.

Den Turniersieg sicherte sich Australien, das Gastgeber und Weltmeister Argentinien im Finale mit 3:2 bezwang. Am Mittwoch beginnt in Rosario ein zweites Testturnier mit unverändertem Teilnehmerfeld. Für die Deutschen bildet die Serie in Südamerika den Vorbereitungsauftakt auf die Europameisterschaft vom 20. bis 28. August in Mönchengladbach.