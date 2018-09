Hamburg (SID) - Bundesligist Hamburger SV hat grünes Licht für die Austragung des Stadtderbys am Mittwoch gegen den FC St. Pauli (18.45 Uhr/Sky und Liga total!) gegeben. "Der Rasen befindet sich in einem hervorragenden Zustand", sagte Stadionchef Kurt Krägel am Montag. Die Partie war ursprünglich für den 6. Februar angesetzt, musste nach tagelangen Regenfällen jedoch wegen Unbespielbarkeit des Platzes in der HSV-Arena abgesagt werden.

Inzwischen ist das Anfang des Monats neu verlegte Grün im Stadion angewachsen. Dank der Rasenheizung bereiteten auch die Schneefälle am vergangenen Wochenende keinerlei Probleme. Nach Angaben von HSV-Greenkeeper Hermann Schulz müssten sich die Fans um einen erneuten Ausfall des Duells keine Sorgen machen. Die Begegnung ist mit 57.000 Zuschauern ausverkauft.

Um die Verkehrssituation rund um die Arena zu entspannen, war in der vergangenen Woche das zunächst nahezu zeitgleich angesetzte Handball-Bundesligaspiel zwischen dem HSV Hamburg und dem TSV Hannover-Burgdorf in der benachbarten Mehrzweckhalle auf den kommenden Donnerstag verlegt worden. Die Sicherheitsfrage soll durch den Einsatz von rund 1300 Polizeibeamten gelöst werden.

Ausschreitungen nach Derbyabsage



Nach der Derbyabsage am 6. Februar war es im Umfeld der Hamburger Reeperbahn zu stundenlangen Ausschreitungen mit Körperverletzungen und Sachbeschädigungen gekommen. Bei den Krawallen wurden eine Person fest- und 45 Randalierer in Gewahrsam genommen. Für Mittwoch rechnen die Verantwortlichen auch wegen der Anreise der rivalisierenden Fangruppen im Dunkeln mit einem neuerlichen Sicherheitsrisiko.

Sportlich befinden sich beide Teams derweil im Aufwind. Der HSV gewann vier seiner vergangenen fünf Spiele und kann wieder auf den Einzug ins internationale Geschäft hoffen. St. Pauli ist derweil das einzige neben Spitzenreiter Borussia Dortmund noch ungeschlagene Team der zweiten Halbserie und verschaffte sich zuletzt gehörig Luft im Abstiegskampf. Der Gewinner das Stadtderbys am Mittwoch übernimmt zudem die Führung in der Rückrundentabelle.