Sao Paulo (SID) - Als die Schmerzen im geschundenen Leib durch den Spott und Schmähungen der Fans unerträglich wurden, zog Brasiliens Fußball-Phänomen Ronaldo den Schlussstrich. Nach 18 Profijahren mit über 400 Toren sowie zahllosen Trophäen und Auszeichnungen hat der 34-Jährige einen Gegner gefunden, der sich nicht mehr umdribbeln ließ.

"Es war eine schöne, wunderbare, emotionale Karriere, mit vielen Niederlagen und unendlichen Siegen. Ich habe mir viele Freunde gemacht", erklärte Ronaldo auf einer Pressekonferenz mit tränenerstickter Stimme. Auf dem Podium wurde der Weltmeister von 1994 und 2002 von seinen Söhnen Ronald und Alex unterstützt, war aber zu nervös, um seine vorbereitete Rede vorlesen zu können. Immer wieder musste Ronaldo Pausen machen und tief durchschnauben.

Als Grund für seinen überraschenden Rücktritt führte der Brasilianer seine nicht enden wollenden Verletzungs- und Gesundheitsprobleme an, gleichzeitig schaffte Ronaldo die immerwährenden Gerüchte über seinen schlechten Lebenswandel aus der Welt. Grund für seine Körperfülle sei eine Unterfunktion der Schilddrüse, die zu einer Verlangsamung des Stoffwechsels im Körper führt.

"Vor vier Jahren wurde in meiner Zeit bei Milan festgestellt, dass ich unter Hypothyreose leide. Ich hätte zur Behandlung eigentlich Hormone nehmen müssen, aber das wäre Doping gewesen. Vielen wird es jetzt leid tun, sich über meine Gewichtsprobleme lustig gemacht zu haben. Aber ich nehme das keinem übel. Ich wollte dies erst am letzten Tag meiner Karriere öffentlich machen", sagte Ronaldo.

Der Abschied von der großen Fußball-Bühne fällt dem Stürmer schwer: "Der Kopf will weitermachen, aber der Körper hält es nicht mehr aus", sagte der dreimalige Weltfußballer und gab freimütig zu: "Die letzten drei Tage habe ich wie ein Kind geheult."

Als am Sonntagabend um 18:51 Uhr die Tageszeitung Estado de São Paulo das Karriereende von "O Fenomeno" vermeldete, war die Überraschung groß. Nicht jeder wollte es glauben. "Mein Jesus, da kommt eine Bombe. Ich werde versuchen, mit ihm zu reden, ihn zu beruhigen. Hoffentlich hört er nicht auf", sagte Roberto Carlos in einer ersten Reaktion. Ronaldos Freund hatte aber am Freitag selber Corinthians verlassen.