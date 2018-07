Göppingen (SID) - Bundesligist FA Göppingen hat den slowenischen Nationalspieler Miladin Kozlina von HC Celje verpflichtet. Der Tabellenfünfte reagierte damit auf die Verletzung von Rückraumspieler Pavel Horak, der am Kahnbein der linken Hand operiert werden muss. Der 28 Jahre alte Kozlina kann in der laufenden Saison für FA nur noch in nationalen Wettbewerben auflaufen, da er für Celje bereits in der Champions League im Einsatz war.