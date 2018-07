Rio de Janeiro (SID) - Der fünfmalige Weltmeister Brasilien bestreitet am 27. März in London ein Testspiel gegen Schottland. Das vom brasilianischen Verband bereits bestätigte Duell gegen die Bravehearts findet im Emirates Stadium des englischen Erstligisten FC Arsenal statt, in dem die Seleção bereits vier Freundschaftsspiele austrug.

Die Brasilianer, die im Juli an der Copa America in Argentinien teilnehmen, mussten zuletzt gegen Argentinien und Frankreich (jeweils 0:1) zwei Niederlagen einstecken. Gegen die Schotten ist die Bilanz aber positiv. In neun Duellen gab es sieben Siege für die Südamerikaner bei zwei Unentschieden.