Garmisch - Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV), sieht gute Chancen, den alpinen Team-Wettbewerb künftig auch bei Olympischen Spielen zu etablieren. "Das ist eine Geschichte für die Zukunft, die man auf jeden Fall ausbauen sollte. Die Zielstellung des Internationalen Ski-Verbandes ist es, den Wettbewerb zu positionieren. Es gibt nicht viele Wettbewerbe, die spannender sind", sagte Hörmann bei der alpinen Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen.

Der "Nations Team Event" am Mittwoch auf der Kandahar war für Hörmann bisher "der schönste und interessanteste Wettbewerb bei dieser WM. Das hat die Stimmung eindrucksvoll gezeigt. Das ist ein Format, das sich auch für einen Weltcup in Deutschland eignen würde", sagte der DSV-Präsident. Die FIS habe "großes Interesse, das Fernsehen ist begeistert".

Mit dem bisherigen Verlauf der WM ist Hörmann "sehr zufrieden", was er auch mit Blick auf die Olympia-Bewerbung 2018 positiv sieht: "Unser Ziel war und ist eine perfekte WM, denn das wird auch international als sehr gute Visitenkarte für Olympia wahrgenommen."

Hörmann bezeichnete die ausstehenden WM-Wettbewerbe im Riesenslalom und Slalom von Donnerstag bis Sonntag als "viertägigen Showdown". Beim Riesenslalom der Frauen am Donnerstag traut er Maria Riesch, Viktoria Rebensburg und Kathrin Hölzl "bei allen gesundheitlichen Problemen, die da sind", einiges zu: "Sie sind heiß auf die Rennen." Aber auch Felix Neureuther und Fritz Dopfer wären am Freitag im Riesenslalom in der Lage, "ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. Bei den Slaloms am Wochenende kann dann alles passieren."