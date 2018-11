Inhalt Seite 1 — Hamburger Derby um Punkte und Prestige Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (SID) - Es geht um die Tabellenspitze - vor allem aber ums Prestige. Es geht um Punkte im Kampf ums internationale Geschäft und gegen den Abstieg - nicht weniger wichtig aber ist das Standing in der Hansestadt. Hamburger Derby, zweiter Versuch. Am heutigen Mittwoch (18.45 Uhr/Sky und Liga total!) treffen der Hamburger SV und der FC St. Pauli im Nachholspiel des 21. Spieltages aufeinander. Der Sieger übernimmt Platz eins der Rückrundentabelle und schreibt ein weiteres Kapitel Hamburger Fußballgeschichte.

Die Partie wird keinesfalls ins Wasser fallen wie beim ersten Versuch vor zehn Tagen, als in den beiden Tagen vor dem Spiel unglaubliche 61 Liter Regen pro Quadratmeter auf den neuen Rasen niedergingen. Chef-Greenkeeper Hermann Schulz und sein Team haben das Grün seitdem emsig gepflegt: "Wir haben den Rasen gemäht, gestriegelt und gebürstet, jetzt ist er richtig hübsch." Vor allem aber soll es am Mittwoch trocken bleiben.

Für Armin Veh sind die Punkte wichtig



"Dass wir die beste Rückrundenmannschaft sein können, ist mir egal", sagte HSV-Trainer Armin Veh, "wichtig sind für uns die Punkte, damit wir vorne reinrutschen können." Die Top-Fünf sind das Ziel, der Europacup. "Dafür müssen wir unsere Heimspiele gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, haben wir wieder ein Problem." Und gegen den FC St. Pauli eben allemal. "Das ist ein besonderes Spiel, weil zwei Mannschaften in einer Stadt sind, besonders für unsere Fans", sagt Veh, "natürlich sind wir heiß auf das Derby."

Für ihn selbst geht es ja auch darum, nicht einen traurigen Ruf zu erlangen. "Nur Rudi Gutendorf hat als HSV-Trainer bisher ein Derby verloren", sagte der Schwabe, "ich will nicht in diese schwarze Galerie aufgenommen werden." Das war 1977, im allerersten von bislang 15. Bundesligaduellen. Beim Hinspiel am 4. Spieltag gelang dem HSV allerdings erst in quasi letzter Minute der Ausgleich zum glücklichen 1:1.

Die Aufsteiger vom Kiez haben spätestens in dieser Partie gemerkt, dass sie mit dem etablierten und viel reicheren Bundesliga-Dino an guten Tagen sportlich mithalten können. Der HSV-Kader wird zwar mit einem Transferwert von knapp 130 Millionen angegeben, der von St. Pauli nur mit 33 Millionen, doch das bedeutet für Pauli-Trainer Holger Stanislawski mal gar nichts: "Es zählt nicht der Kontoauszug, sondern was man als Masterplan im Kopf hat."

FC St. Pauli nach der Winterpause noch ungeschlagen