Stuttgart (SID) - Präsident Erwin Staudt will beim abstiegsgefährdeten Bundesligisten VfB Stuttgart um sein Amt kämpfen und hat auf die Kritik an seiner Person reagiert. "Wir haben eine Führung im Verein und das wird bis zur nächsten Mitgliederversammlung so bleiben. Man sucht natürlich immer einen Vollpfosten, wenn es sportlich schlecht läuft. Aber ich verspreche schon jetzt: Ich werde bis zur letzten Patrone kämpfen", sagte Staudt den Stuttgarter Nachrichten (Donnerstagausgabe).

Zuvor war bekannt geworden, dass Staudt und Aufsichtsratschef Dieter Hundt bei der VfB-Mitgliederversammlung im Sommer mit Widerstand rechnen müssen. Der Stuttgarter Bankier Björn Seemann hat angekündigt, die aktuelle Führung des Bundesligisten kippen zu wollen. "Ich weiß, das ist schwierig. Doch wir leben in einer Demokratie und ich will, dass die Mitglieder bei der Wahl eine Alternative haben", sagt der gebürtige Stuttgarter.