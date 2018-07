Inhalt Seite 1 — Team-Event: DSV scheitert im Viertelfinale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Garmisch -

Die Zuschauer hatten gute Laune mitgebracht, die Rennläufer offensichtlich den nötigen Ehrgeiz - und so geriet der belächelte Mannschaftswettbewerb bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften zu einem höchst unterhaltsamen und spannenden Spektakel: Gold gewannen am Ende die Franzosen, an denen im Viertelfinale die Deutschen gescheitert waren. Die neuen Weltmeister setzten sich im Finale im "Tie-Break" gegen die Österreicher durch, im Kampf um Bronze gewannen die Schweden gegen die Italiener. "Es war definitiv keine Schande, gegen Frankreich auszuscheiden", sagte Felix Neureuther. Den Wettbewerb selbst bezeichnete er als "definitiv olympiawürdig".

Die deutsche Mannschaft gewann zunächst in der ersten Runde glatt mit 4:0 gegen die Slowakei, schied dann im Viertelfinale gegen Frankreich nach einem 2:2 auch nur im "Tie-Break" aus. Von den jeweils zwei Frauen- und Männer-Läufen gewannen beide Mannschaften zunächst jeweils zwei - die bessere Gesamtzeit der jeweils besten Frau und des jeweils besten Mannes musste deshalb entscheiden: Felix Neureuther und Lena Dürr waren bei dieser Addition 0,18 Sekunden zu langsam. Maria Riesch, Viktoria Rebensburg und Kathrin Hölzl standen dem DSV-Team wegen ihrer gesundheitlichen Probleme nicht zur Verfügung.

"Ein genialer Event, schade, dass es so knapp nicht gereicht hat", sagte Neureuther, und DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier gestand: "Ein bisschen wurmt es mich schon, dass wir nur wegen des Zeitunterschiedes ausgeschieden sind." Ähnlich ging es wohl den Österreichern, denn auch im Finale musste nach einem 2:2 der Zeitvergleich zur Entscheidung herangezogen werden - und auch da waren die Franzosen 0,18 Sekunden schneller. Schweden siegte dafür im Kampf um Platz drei glatt mit 4:0 gegen Italien, was Anja Pärson die 13. WM-Medaille ihrer Karriere bescherte. Nur die Deutsche Christl Cranz hat mehr (15).

Team-Event kommt beim Publikum gut an



Seit 2005 wird der Mannschaftswettbewerb ausgetragen, Deutschland gewann damals die Goldmedaille, bislang ist er eine Art Stiefkind - doch das könnte sich ändern. Auf der Kandahar wurde der "Nations Team Event" nach einem neuen Modus gefahren, als Parallel-Riesenslalom mit zwei Startern pro Geschlecht, in jeweils zwei Duellen Frau gegen Frau und Mann gegen Mann. Beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) soll es Überlegungen geben, den Wettbewerb in dieser Form ins Programm der Winterspiele aufzunehmen. "Ich rechne schon für 2014 in Sotschi damit", sagte Gian Franco Kasper, Präsident des Ski-Weltverbandes.

Eine Anerkennung durch das IOC wäre eine Art Ritterschlag für den bislang mäßig beachteten Wettbewerb, und Winter-Olympia bekäme womöglich eine weitere Frischzellenkur verpasst. Beim Publikum in Garmisch-Partenkirchen jedenfalls kam das kurzweilige Spektakel bestens an - auf den Tribünen hatten die meist jugendlichen Besucher einen Heidenspaß, bisweilen gab es Gekreische wie beim Konzert einer Boygroup. "Ich bin total begeistert. Das ist richtig spannend", sagte "Gold-Rosi" Mittermaier als Tribünengast, und DSV-Präsident Alfons Hörmann sprach sogar vom "schönsten und bislang interessantesten Wettbewerb bei der WM". Zumindest was die Stimmung betraf, lag er damit richtig.