Garmisch - Weltmeisterin Kathrin Hölzl plagte ein rätselhafter Rheumavirus, die beiden Olympiasiegerinnen Viktoria Rebensburg und Maria Riesch lagen mit einer hartnäckigen Grippe flach - das "Unternehmen Gold" im Riesenslalom der Frauen ist für den Deutschen Skiverband (DSV) zu einer Rechnung mit drei Unbekannten geworden. Doch trotz aller Probleme im Vorfeld ist die Hoffnung auf den ersten Titel bei der Heim-WM in Garmisch-Partenkirchen weiterhin groß. Nach dem Motto: vom Sofa aufs Podest.

Insbesondere der Start von Titelverteidigerin Hölzl (Bischofswiesen) in dem Rennen heute (10.00/13.30 Uhr) hing lange Zeit am seidenen Faden. Erst am Mittwoch konnte sie endgültig Entwarnung geben. "Bei einer Heim-WM will man ja unbedingt dabei sein. Deshalb muss man ein bisschen auf die Zähne beißen", sagte die Weltmeisterin von 2009 in Val d'Isere.

"Lag jetzt drei Wochen auf dem Sofa"



"Ich lag jetzt drei Wochen auf dem Sofa. Die Vorbereitung war nicht optimal, da muss man schon auf dem Boden bleiben. Aber ich habe alles dafür getan, dass ich dabei sein kann", sagte sie und fügte kämpferisch an: "Ich werde jetzt sicherlich nicht als Topfavoritin gelten. Aber wenn ich fahre, dann will ich auch vorne dabei sein."

Gleiches gilt für Lokalmatadorin Riesch, bei "ihrer" WM schon zweimal mit Bronze dekoriert, aber vor allem für Rebensburg, Olympiasiegerin im Riesenslalom von Vancouver 2010. "Die Erwartungen haben sich nicht verändert. Wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, ist mein Traum eine Medaille. Ich bin fast schon bei 100 Prozent. Es fühlt sich schon wieder an wie vor der Grippe", sagte die 21-Jährige aus Kreuth.

Vor der Grippe, die Rebensburg eine Woche matt setzte, hatte sie den Weltcup-Riesenslalom in Zwiesel mit klarem Vorsprung gewonnen und durch den zweiten Saisonsieg ihre Ambitionen noch einmal deutlich untermauert. "Sie hat sich lange ausruhen können. Sie ist für mich die große Favoritin", sagte Riesch über ihre Teamkollegin.

Auch Hölzl, die monatelang wegen Muskel- und Rückenbeschwerden, verursacht durch einen Rheumafaktor, gehandicapt war, traut die Doppel-Olympiasiegerin einiges zu: "Die Katy hatte viele Probleme. Sie ist aber eine Klasseathletin und in der Lage, aus dem Nichts heraus eine starke Leistung zu bringen."