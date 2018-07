Köln (SID) -

Die Welle der Gewalt im Nahen Osten droht auch die Formel 1 zu erfassen. Nach den blutigen Unruhen mit mehreren Todesopfern in Bahrain ist der Saison-Auftakt im Golfstaat gefährdet. Der erste WM-Lauf soll am 13. März ausgetragen werden, bereits zehn Tage vorher (3. bis 6. März) stehen dort Tests auf dem Programm.

Am Donnerstag wurde bereits das für Freitag und Samstag vorgesehene Rennen der asiatischen GP2-Serie nach den Meldungen über Zusammenstöße in der Hauptstadt Manama abgesagt. "Aufgrund der aktuellen Ereignisse wurde der Wettbewerb auf Bitten des Motorsport-Verbandes von Bahrain abgesagt", hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Blutige Auseinandersetzungen im Wüstenstaat



Bei den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten, die sich nach dem Vorbild von Tunesien und Ägypten für Reformen stark machen, und der Polizei wurden seit dem Ausbruch der Unruhen bislang fünf Menschen getötet.

Gruppen von Aktivisten haben bereits angekündigt, dass auch das Formel-1-Rennen ein mögliches Ziel für Protestaktionen sein könnte. Nabeel Rajab, Vizepräsident der Kampagne Bahrain Center für Menschenrechte, sagte, der Grand Prix sei natürlich der perfekte Anlass, um ihre Botschaft in die Welt zu schicken.

Die Formel 1 würde "dieses Mal sicher nicht friedlich ablaufen", so Rajab: "Es sind eine Menge Journalisten vor Ort, viele Leute schauen zu, und die Regierung wird wieder auf dumme Art und Weise reagieren. Und das wird blutig sein, aber das wird mehr Öffentlichkeit bekommen", sagte der Aktivist weiter. Die überwiegend schiitische Bevölkerung des Bahrain begehrt gegen die Familie von König Hamad ibn Isa Al Chalifa auf, weil sich sich diskriminiert fühlt.